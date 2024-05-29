Крутохвостов: задача «Сибири» на сезон — попадание в плей-офф с максимально высокого места

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о задаче клуба на будущий сезон Континентальной хоккейной лиги.

— У всех руководителей контракты заключены по схеме «1+2»?

— У Виктора Андреевича (Меркулова, генеральный менеджер «Сибири». — Прим «Чемпионата») всё будет зависеть от результата сезона. Формально контракт заключён на три года, но есть пункт, что попечительский совет после первого года может принять решение о расторжении. Всё будет на усмотрение руководителей, но задача стоит понятная: попадание в плей-офф с максимально высокого места. Наша работа также будет оцениваться, по многим показателям, — сказал Крутохвостов в интервью Sport24.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке команды на матч КХЛ.