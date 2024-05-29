Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев оценил уровень судейства на чемпионате мира — 2024, который завершился в Чехии.

— Что вы можете сказать о работе арбитров на турнире?

— Они не допускали хамства и откровенной грубости, но давали играть с большим количеством единоборств. Хоккей – это контактная игра, арбитры на ЧМ давали спортсменам бороться. Те толчки, которые у нас считаются нарушением правил, на ЧМ не свистелись. Кстати, при жёсткой борьбе удалений было очень мало, — сказал Плющев в интервью LiveResult.

Напомним, 26 мая в Праге на «О2 Арене» завершился финальный матч чемпионата мира — 2024, в котором сборная Чехии нанесла поражение команде Швейцарии (2:0) и впервые с 2010 года стала обладателем золотых медалей чемпионата мира.