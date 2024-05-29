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Новичок «Адмирала» Ортега ответил на вопрос, является ли он братом актрисы Дженны Ортеги

Новичок «Адмирала» Ортега ответил на вопрос, является ли он братом актрисы Дженны Ортеги
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30-летний американский нападающий «Адмирала» Остин Ортега ответил на вопрос о родстве с американской актрисой Дженной Ортегой.

— В англоязычной Википедии написано, что ты старший брат актрисы Дженны Ортеги (исполнительница главной роли в сериале «Уэнсдей». — Прим. «Чемпионата»). Это правда, нам готовить танец или вы просто однофамильцы?

— Дженна Ортега мне не сестра. Не знаю, почему это на моей странице в Википедии, но это забавно, — приводит слова Остина Ортеги официальный сайт «Адмирала».

Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 51 встречу, в которых забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «+14» и став лучшим снайпером команды.

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