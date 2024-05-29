Слепышев: вылетая от «Локомотива» из Кубка Гагарина, понимал, что эпоха ЦСКА закончилась

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев рассказал, как вылет ЦСКА из розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 повлиял на перестройку армейцев.

— Вылетая от «Локомотива», понимали, что эпоха ЦСКА закончилась и впереди большие перемены?

— Да, конечно. Я это понимал прекрасно. Неудачи регулярного чемпионата мы могли исправить только успешным плей-офф, но мы этого не сделали. Логично, что последовали изменения в составе и в тренерском штабе. Пожалуй, ЦСКА нужна была свежая кровь.

— То, что выбор руководства пал именно на вас, Дица, Плотникова, Григоренко и Светлакова не удивило? При этом другие лидеры, вроде Окулова или Нестерова, остаются в команде.

— Нет, я воспринял это нормально. Всё-таки отказались не только от меня, а от большого количества игроков. То, что я попал в этот список — такое бывает. К счастью, случился обмен, и я попал в такой хороший клуб как «Динамо», — цитирует Слепышева сайт КХЛ.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».