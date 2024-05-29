Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов занял 44-е место в праймериз «Единой России» в Татарстане.

Бывший нападающий «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России принял участие в предварительном голосовании в Татарстане. Из 180 кандидатов по партийному списку 43-летний Зарипов расположился на 44-й позиции. Экс-хоккеист получил 27 842 голоса.

В парламент республики избираются 100 депутатов, из которых 50 – по одномандатным избирательным округам и 50 – по единому избирательному округу, по республиканским спискам кандидатов, выдвинутых политическими партиями.

Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). Кроме того, Данис является трёхкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014), серебряным и бронзовым призёром мировых первенств.