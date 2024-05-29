Защитник «Спартака» Вишневский оценил переход в клуб Андрея Миронова

Защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский рассказал о своих впечатлениях от перехода игрока обороны Андрея Миронова, который ранее выступал за московское «Динамо».

– Ни для кого не секрет, что вы – близкие друзья с Андреем Мироновым. Как ты воспринял новости о его переходе в «Спартак»?

– Да, мы друзья – но только не на ледовой площадке. Конечно, мы часто общаемся за пределами льда, но во время игр никогда не забывали о профессионализме – ведь победить хочет каждый и сделать всё для успеха своей команды. Уверен, что его опыт и умения только помогут нашей команде, чтобы «Спартак» стал играть ещё лучше, — приводит слова Вишневского пресс-служба красно-белых.

Напомним, 29-летний Миронов установил рекорд «Динамо» по количеству игр в чемпионатах страны. Всего в 644 матчах Миронов набрал 173 очка — забросил 43 шайбы и отдал 130 результативных передач с показателем полезности «+48».