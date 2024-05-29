The Athletic: «Нью-Йорк Рейнджерс» в плей-офф нужно от Панарина больше

Журналист Питер Бауг в статье на сайте The Athletic отметил снижение в качестве игры от российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина и его звена в серии Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз».

«Звено Панарин-Трочек-Лафреньер создавало атаку на протяжении всей серии. Однако Панарин в последнее время выглядит не так опасно, как его одноклубники. Звёздный левый нападающий, набравший 120 очков в регулярном сезоне и получивший голоса за «Харт Трофи», сделал всего два броска в третьей и четвертой играх. Клубу из Нью-Йорка от него нужно больше», — сказано в статье.

Напомним, счёт в серии равный — 2-2. Противостояние возвращается в Нью-Йорк. Пятый матч пройдёт в ночь с 30 на 31 мая на арене «Мэдисон Сквер Гарден». После этого команды вновь отправятся в Санрайз.