«Барыс» и минское «Динамо» произвели обмен игроками, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Свою карьеру в клубе из столицы Беларуси продолжит Кристиан Хенкель. Защитник перешёл в «Барыс» в рамках обмена с «Ак Барсом» по ходу прошлого сезона и сыграл за команду из Астаны 32 матча, набрав 7 (1+6) баллов.

В обратном направлении отправился Владислав Кодола. Его контракт с «Барысом» будет действовать до 31 мая 2025 года. Форвард сборной Беларуси провёл в КХЛ 340 матчей, выступая за «Северсталь», а также московское и минское «Динамо». В минувшем сезоне в составе минчан Кодола сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.

Напомним, «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Минское «Динамо» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги уступило московскому «Динамо» — 2-4.