«Своих не бросаем!» Роман Ротенберг опубликовал фото с Никитой Зайцевым

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с защитником Никитой Зайцевым, подписав снимок: «Своих не бросаем!»

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что бывший игрок обороны клубов Национальной хоккейной лиги может перейти в армейскую команду. В сезоне‑2023/2024 32-летний хоккеист провёл 38 матчей за «Чикаго Блэкхоукс», забросив две шайбы и отдав пять результативных передач. Ранее 32‑летний россиянин выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттаву Сенаторз». В России защитник играл за новосибирскую «Сибирь» и ЦСКА.

Санкт-петербургский СКА вылетел из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4). Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее Ротенберг сделал совместную фотографию с нападающим Сергеем Андроновым.