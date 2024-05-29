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«Витязь» заключил контракт с канадским экс-нападающим клубов НХЛ Готье

«Витязь» заключил контракт с канадским экс-нападающим клубов НХЛ Готье
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«Витязь» заключил однолетний контракт с 29-летним канадским нападающим Фредериком Готье, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне канадец за швейцарский «Ажуа» провёл 44 матча, в которых набрал 18 (10+8) очков. Готье был выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 21-м номером на драфте НХЛ 2013 года. Хоккеист провёл 178 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Аризону Койотс» и «Нью-Джерси Дэвилз» и заработал 31 (13+18) балл. Также он становился чемпионом мира в составе юниорской и молодёжной сборной Канады.

Напомним, регулярный Фонбет Чемпионат Континентальной хоккейной лиги «Витязь» завершил на последнем месте в общей таблице лиги, одержав лишь 20 побед в 68 матчах.

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