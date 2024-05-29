Слепышев: я немного пошёл на понижение зарплаты, чтобы играть за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Антон Слепышев рассказал, что пошёл на понижение зарплаты для подписания контракта с бело-голубыми.

— ЦСКА мог отправить куда угодно хоть через обмен, хоть через список отказов?

— Как я понимаю, то да. Агент хорошо поработал. Хочется сказать спасибо и ЦСКА, что не отправили куда-то далеко и дождались устраивающего меня варианта.

— В СМИ пишут о том, что вы согласились переподписать контракт на пониженных условиях. Это правда?

— Да. Я немного пошёл на понижение, чтобы играть за «Динамо». Подумал и решился на это, — цитирует Слепышева сайт КХЛ.

Напомним, в составе ЦСКА 30-летний Слепышев провёл пять сезонов, в которых три раза завоёвывал Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на счету игрока 567 игр и 276 (130+146) очков при показателе полезности «+79». ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».