Ковалёв: Голдобин попытался изменить свой характер, но есть ещё над чем работать

Ассистент главного тренера «Спартака» Алексей Ковалёв ответил на вопрос про нестабильную игру нападающего красно-белых Николая Голдобина.

— Много было разговоров про Николая Голдобина и его нестабильность. Про вас тоже много говорили — причём в контексте характера. Какую работу проводили с ним?

— Вот и сошлись (смеётся). Всегда есть определённые нюансы. Человек доверяет тренерскому штабу, доверяет нам — бывшим игрокам, которые через многое прошли. Он пошёл нам навстречу, попытался измениться, попытался изменить свой характер. Ну, конечно, ему ещё есть над чем работать. Самое главное для игрока — не уходить в себя, — цитирует Ковалёва «Известия».

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ нападающий провёл за «Спартак» 67 матчей и набрал 78 (37+41) очков, став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды. В плей-офф на счету Голдобина 9 (3+6) результативных баллов в 11 матчах. Это был первый сезон 28-летнего Голдобина в составе красно-белых. Ранее в течение трёх сезонов он защищал цвета магнитогорского «Металлурга».