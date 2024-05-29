Олимпийский чемпион высказался о лучшем тренере прошлого сезона в КХЛ

Олимпийский чемпион, бывший нападающий московского «Спартака» и сборной СССР Виктор Шалимов высказался о лучшем тренере сезона-2023/2024 в КХЛ.

«Как правило, у нас получается так: кто первое место занял, тот лучший. Разин сменил Илью Воробьёва, достойно отработал. И все они достойные кандидаты. Но мне кажется, что в эту номинацию нужно включить тех людей, которые снизу подняли и сделали команду. «Лада» и «Спартак» – это как раз такие команды, которые прибавили. В прошлом году красно-белые не попали в плей-офф, а теперь шороху наделали с Жамновым. К сожалению, у нас получается, что если первое место занял, то сразу лучший тренер», – цитирует Шалимова «Советский спорт».

Напомним, Континентальная хоккейная лига на церемонии закрытия сезона-2023/2024 объявила лауреата приза лучшему тренеру прошедшего сезона. Им стал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. В свой восьмой сезон в КХЛ Разин впервые смог одержать победу в серии плей-офф, первую победу в седьмом матче серии, а затем привёл «Металлург» к третьему Кубку Гагарина. Для него этот результат стал лучшим в карьере на данный момент. Помимо Разина, на этот приз были номинированы Андрей Козырев («Северсталь») и Игорь Никитин («Локомотив»).