«Авангард» заключил с нападающим Владимиром Ткачёвым новый контракт сроком на пять лет

«Авангард» расторг контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым и заключил новое соглашение сроком на пять лет – до 31 мая 2029 года, сообщает пресс-служба омичей.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку.

В прошедшем сезоне «Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде омский клуб обыграл «Ладу», а во втором уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи матчей.

Напомним, ранее появлялись слухи о том, что Владимир Ткачёв может покинуть «Авангард» и перебраться в Национальную хоккейную лигу.