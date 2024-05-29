В «Авангарде» рассказали о новом долгосрочном соглашении с Ткачёвым

Генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков прокомментировал новый контракт с нападающим Владимиром Ткачёвым сроком на пять лет.

«Владимир Ткачёв в прошедшем сезоне показал себя настоящим лидером нашей команды, как по набранным очкам, так и по духу, радовал зрелищной игрой наших болельщиков. Разумеется, у клуба было и есть желание надолго сохранить своего лидера, ведь это исключительно важно для дальнейшего развития клуба как системы.

Подписание такого игрока, как Ткачёв, воспитанника омской школы – хороший пример спортивного роста и успеха для обучающихся в нашей академии. Владимир как омич, у которого к тому же недавно здесь родился сын, тоже хотел остаться в «Авангарде». По этой причине мы довольно быстро пришли к соглашению. Хочу обрадовать всех наших болельщиков, которые накануне, думаю, испытали несколько тревожных минут: Ткачёв с нами ещё на пять лет. Тему отъезда в Северную Америку мы окончательно закрыли. Владимир очень хочет завоевать Кубок Гагарина в форме «Авангарда» и сделает для этого всё возможное. Мы довольны, что укрепили фундамент состава на несколько лет вперёд. Подготовка к новому сезону продолжается», — цитирует Чистякова пресс-служба омского клуба.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку. В прошедшем сезоне «Авангард» завершил регулярный чемпионат на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде омский клуб обыграл «Ладу», а во втором уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из семи матчей.