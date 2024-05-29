«Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с бывшим защитником НХЛ Адамом Кленденингом

Защитник Адам Кленденинг подписал контракт с «Куньлунь Ред Стар». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

Кленденинг — 31-летний атакующий праворукий защитник, который провёл почти сотню матчей в НХЛ. Он много и успешно выступал за сборную США — дважды брал золото юниорского чемпионата мира, в 2021 году становился бронзовым призёром чемпионата мира с главной командой.

После 10 сезонов в НХЛ/АХЛ Эдам переехал в Европу — минувший год провёл в «Ильвесе», где стал самым результативным защитником команды, набрав 28 (8+20) очков в 40 матчах. Всего в НХЛ Кленденинг провёл 90 матчей и набрал 24 (4+20) очка с показателем полезности «+11».