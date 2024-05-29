Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Армении спустя 15 лет примет участие в чемпионате мира по хоккею в 2025 году

Сборная Армении спустя 15 лет примет участие в чемпионате мира по хоккею в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная Армении спустя 15 лет примет участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой в 2025 году. Участие национальной команды Армении было утверждено на конгрессе Международной федерации хоккея, который состоялся в Праге во время чемпионата мира в элитном дивизионе.

Напомним, последний раз сборная Армении участвовала в турнире в 2010 году в дивизионе III.

На прошедшем мировом первенстве победу одержала сборная Чехии, обыгравшая в финальном матче Швейцарию со счётом 2:0. Бронзовыми призёрами чемпионата мира стали шведы, победившие сборную Канады в матче за третье место.

Чехия обошла сборную России, у которой (после распада СССР) 13 медалей мировых первенств. При этом Чехия опережает в этом рейтинге Россию и с учётом Чехословакии и СССР — 48 против 47.

Материалы по теме
Это был лучший чемпионат мира за последние годы! Праздник хоккея удался на славу
Это был лучший чемпионат мира за последние годы! Праздник хоккея удался на славу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android