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«Витязь» подписал контракт с канадским форвардом Николя Баптистом

«Витязь» подписал контракт с канадским форвардом Николя Баптистом
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Хоккейный клуб «Витязь» подписал контракт с канадским крайним форвардом Николя Баптистом. Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, контракт с нападающим рассчитан на один год.

28-летний Баптист в прошлом сезоне стал чемпионом финской лиги в составе «Таппары». На его счету 27 (14+13) очков в 50 матчах регулярного чемпионата и 6 (2+4) в 16 играх плей-офф.

Баптист выступает в Европе последние три сезона – до «Таппары» он защищал цвета финского «Ильвеса» и германского «Кёльна». Большую часть карьеры с 2011 года канадец провёл в клубах OHL (228 (106+122) очков в 248 матчах) и AHL (150 (75+75) очков в 299 матчах.

В 2013 году был задрафтован «Баффало» в третьем раунде под общим 69-м номером. Баптист в НХЛ сыграл в общей сложности 47 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

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