Агент Ткачёва: приехали в «Авангард» по другим причинам, но вышли с пятилетним контрактом

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, прокомментировал подписание нового пятилетнего соглашения с «Авангардом».

«Сразу хочу сказать, что предложение было для нас неожиданным. Нам просто сказали, что хотят видеть Володю в составе, строить вокруг него команду, ждут от него результатов и поэтому предлагают длительное сотрудничество. Мы реально не были готовы к этому разговору, но быстро сориентировались, Володя позвонил супруге, родителям. Я ему сказал, чтобы принимал решение. Он сам его принял. То есть для нас это реально было неожиданностью, мы совсем по другим причинам приехали в клуб, но вышли с пятилетним контрактом», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.