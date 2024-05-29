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Агент рассказал о финансовой стороне сделки с «Авангардом» по новому контракту Ткачёва

Агент рассказал о финансовой стороне сделки с «Авангардом» по новому контракту Ткачёва
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, рассказал о финансовой стороне сделки с «Авангардом» по новому контракту форварда с клубом. Сегодня с Ткачёвым был подписан новый контракт сроком на пять лет.

«Я считаю, что это хорошая сделка для двух сторон, сумма контракта не изменилась, поменялся только срок. По моему мнению, это хорошая работа менеджеров «Авангарда», которые в правильное время сделали грамотное предложение», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку.

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