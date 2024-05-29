Агент Ткачёва рассказал об интересе к нападающему со стороны клубов НХЛ

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Владимира Ткачёва, рассказал об интересе к форварду со стороны клубов НХЛ. Сегодня форвард подписал новый пятилетний контракт с «Авангардом».

«У нас были разговоры с конкретными командами, в которые мы можем уехать. Но зачем сейчас уже об этом говорить? Мы пришли в клуб высказать свою позицию, чтобы потом не было удивлений. Это не означало, что мы точно поедем, сумасшедших нет, если нет конкретного предложения. Мы с клубом договаривались, что если его не будет на определённую сумму и контракт не будет односторонним, то мы никуда не поедем. Поэтому это не могло быть шантажом. Просто нас пригласили в клуб, я приехал по своим личным вопросам. Мы начали общаться и увидели контракт на столе, это было неожиданно», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.