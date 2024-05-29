Агент Прохоркина и Жафярова высказался о будущем нападающих

Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающих Николая Прохоркина и Дамира Жафярова, рассказал о будущем игроков в клубах КХЛ. Оба форварда завершили прошлый сезон в составе омского «Авангарда». Прохоркин перешёл в омский клуб по ходу сезона из новосибирской «Сибири», Жафяров — из казанского «Ак Барса».

«Переговоры ведутся. Думаю, в ближайшее время будет всё понятно. И по тому и по другому», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Дамир Жафяров за 25 встреч регулярки набрал 15 (4+11) очков, в розыгрыше Кубка Гагарина нападающий записал на свой счёт четыре голевые передачи в 12 встречах.

В 26 встречах регулярки за «Авангард» Прохоркин записал на свой счёт 19 (10+9) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 30-летний Прохоркин набрал 5 (2+3) очков.