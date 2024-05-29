Стало известно решение суда в отношении экс генерального директора «Динамо» Кровопускова

Сегодня, 29 мая, в Москве состоялось судебное слушание по делу бывшего генерального директора московского «Динамо» Евгения Кровопускова. Ранее в интервью «Чемпионату» президент – председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин рассказал о выявленных нарушениях в работе бывшего генерального директора клуба.

«С Кровопусковым сложилась известная ситуация. Мы выявили вопросы, связанные с нарушением финансово-хозяйственной дисциплины. Провели соответствующие аудиторские проверки, материалы направлены в следственные органы. Чем закончится история, будет решать суд», — утверждал Воронин.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе столичного клуба, по итогам судебного заседания экс генеральному директору «Динамо» было назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Также на него наложен денежный штраф, который он должен возместить организации. Напомним, Кровопусков занимал пост в столичном клубе с 2019 по 2021 год. Вместе с ним в клубе работал Виктор Меркулов, который отвечал за селекционную политику клуба и контракты игроков. Недавно специалист был назначен на должность генерального менеджера ХК «Сибирь».