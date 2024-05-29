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Бабаев: пока «Динамо» и «Торпедо» не договорились по переходу Гуски

Бабаев: пока «Динамо» и «Торпедо» не договорились по переходу Гуски
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Известный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы вратаря «Торпедо» Адама Гуски, рассказал, что московское «Динамо» ведёт переговоры с нижегородским клубом по переходу словацкого голкипера.

«Они имели под собой почву, но пока «Динамо» и «Торпедо» не договорились по переходу игрока. И сам Адам пока не дал чёткого понимания, что он будет играть в КХЛ», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

27-летний Гуска выступает за нижегородскую команду с сезона-2022/2023, в котором словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков. В прошлом сезоне Гуска одержал 20 побед в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и принял участие в одном матче плей-офф.

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