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Министр спорта Кузбасса поддержал идею назвать арену в Новокузнецке в честь Бобровского

Министр спорта Кузбасса поддержал идею назвать арену в Новокузнецке в честь Бобровского
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Министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус поддержал идею назвать арену в Новокузнецке в честь вратаря Сергея Бобровского. Ранее мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов предложил переименовать малую ледовую арену в Новоильинском районе в «Бобровский Арена».

«Я так понимаю, Бобровский в том районе тренировался. Почему бы не назвать – всё-таки теперь не скоро появится новый чемпион мира, тем более в новокузнецком «Металлурге». Если мэр выходит [с предложением], то на депутатов Новокузнецка, и они решают. Я за переименование, но я не участвую в этом процессе. Если согласование будет, то я выступлю за», – цитирует Мяуса ТАСС.

35-летний голкипер является воспитанником местного «Металлурга», а сейчас выступает в НХЛ за «Флориду Пантерз».

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