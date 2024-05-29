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Валентенко: «Авангард» строит вокруг Ткачёва команду, которая поборется за Кубок Гагарина

Валентенко: «Авангард» строит вокруг Ткачёва команду, которая поборется за Кубок Гагарина
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Бывший игрок «Авангарда» Павел Валентенко оценил подписание нового пятилетнего контракта нападающего Владимира Ткачёва с омским клубом. Ранее нападающий вёл переговоры с рядом клубов НХЛ и мог поехать играть в Северную Америку.

«Сейчас он стал лидером «Авангарда», уже два сезона стабильных выдал, показал классную игру. Руководство подписало его на пять лет, тем самым дали игроку понять, насколько он важен для франшизы, для «Авангарда». Это немаловажно для любого игрока, долгосрочный контракт — это всегда здорово. Но ему нельзя ни в коем случае успокаиваться. Вокруг Володи они построят отличную команду, которая будет на протяжении долгих лет всегда бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Валентенко Metaratings.ru.

По итогам завершившегося регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Ткачёв стал пятым бомбардиром лиги, набрав 75 (20+55) очков в 58 матчах за «ястребов». Форвард по итогам прошедшего сезона попал в символическую пятёрку.

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