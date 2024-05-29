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В «Нефтехимике» представили план подготовки к сезону-2024/2025 КХЛ

В «Нефтехимике» представили план подготовки к сезону-2024/2025 КХЛ
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В пресс-службе «Нефтехимика» представили план подготовки клуба к новому сезону-2024/2025 КХЛ.

Команда соберётся в Нижнекамске 1 августа и после прохождения углублённого медицинского осмотра приступит к тренировочному процессу. В рамках предсезонки запланировано участие в турнирах в Уфе и Магнитогорске.

Предсезонный турнир в Уфе пройдёт с 15 по 18 августа. Предсезонный турнир в Магнитогорске состоится с 27 по 30 августа. Состав участников турниров будет известен позже.

4 сентября согласно регламенту начнётся регулярный чемпионат КХЛ. Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург», который в финальной серии плей-офф обыграл ярославский «Локомотив» в четырёх матчах.

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