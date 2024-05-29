«Сделали предложение и вынудили уехать». Вайсфельд оценил отъезд Цыплакова в НХЛ

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал уход нападающего Максима Цыплакова из «Спартака». Ранее 25-летний нападающий подписал контракт новичка с «островитянами» сроком на один год.

«В медиапространстве все ругают «Спартак». Мне смешно. При чём здесь «Спартак»? Это надо к лиге вопросы адресовать. Ситуация какая: они делают предложение Цыплакову, его предложение не устраивает. Тогда они делают двустороннее предложение такое, что его никто не может повторить. Цыплакова вынуждают уехать.

У него очень большие деньги вверху и обычные деньги внизу. Контракт двусторонний. Лига может решить вопрос на раз-два. Запретить делать квалификационные предложения игрокам, которые сыграли, допустим, сколько-то матчей в лиге – 50, 60, 100. Цыплаков что, игрок Высшей лиги, что ли?

«Спартак» отстаивает интересы клуба. Они считают, что Цыплаков должен играть за те деньги, которые они предлагают. А предлагают они значительно ниже рынка, потому что он ограниченно свободный агент», – сказал Вайсфельд в эфире КХЛ ТВ.

Напомним, в сезоне-2023/2024 25-летний Цыплаков провёл 76 матчей за красно-белых, в которых набрал 51 (33+18) результативный балл. Он занял четвёртое место среди снайперов по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.