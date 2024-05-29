Макдэвид заявил, что команда полна решимости сравнять счёт в серии с «Далласом»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид заявил, что команда полна решимости сравнять счёт в серии в четвёртом матче с «Далласом». Текущий счёт противостояния 2-1 в пользу «Старз».

«Наша команда хорошо реагирует на поражения. В нашей раздевалке верят, что мы можем успешно реагировать на подобные ситуации. Я знаю, что в следующем матче серии будет то же самое. Соперник хорошо играет в меньшинстве. Они агрессивны на льду и затрудняют вход в зону нападения. Но нам придётся смириться с этим и вернуться в эту серию», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Четвёртый матч серии состоится в ночь на 30 мая в Эдмонтоне. Третий матч серии выиграл «Даллас» со счётом 5:3, уступая в две шайбы после первого периода.