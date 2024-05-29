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Макдэвид оценил низкий показатель полезности основного защитника команды Нурса

Макдэвид оценил низкий показатель полезности основного защитника команды Нурса
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Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид оценил низкий показатель полезности основного защитника команды Дарнелла Нурса. Высокооплачиваемый игрок обороны в текущем плей-офф имеет худшую полезность среди всех игроков команд НХЛ. Болельщики часто критикуют Нурса за плохую игру в обороне.

«Он — большая часть нашей команды. Показатель полезности может быть забавной статистикой. Но он давно является важной частью коллектива. Я ожидаю, что сегодня вечером он проведёт отличный матч», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

В текущем плей-офф на счету Нурса лишь две результативные передачи и показатель полезности «-12» в 15 матчах. Четвёртый матч серии состоится в ночь на 30 мая в Эдмонтоне. Третий матч серии выиграл «Даллас» со счётом 5:3, уступая в две шайбы после первого периода.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Даллас Старз
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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