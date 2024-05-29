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Агент словацкого новичка «Адмирала»: в КХЛ можно заработать по сравнению с Европой

Агент словацкого новичка «Адмирала»: в КХЛ можно заработать по сравнению с Европой
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Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы словацкого защитника Марио Грмана, заявил об отсутствии давления на игрока из-за перехода в КХЛ. 27-летний игрок обороны подписал однолетний контракт с «Адмиралом».

«Подписывая контракт с «Адмиралом», Марио не испытывал давления у себя на родине, этого нет и на данный момент. Грмана не беспокоит длинный календарь и длительные перелёты.

Он хотел играть в КХЛ, поскольку это лучшая лига после НХЛ, плюс здесь можно больше заработать по сравнению с Европой. Переговоры были недолгими и конструктивными, хотелось бы отметить менеджмент клуба в лице Павла Житкова», – цитирует Матвеева Metaratings.

Последние годы защитник играл в чемпионатах Финляндии и Чехии. В прошлом сезоне Марио представлял чешскую команду «Витковице», где провёл 48 матчей и заработал 6 (1+5) очков с показателем полезности «-3».

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