Агент словацкого новичка «Адмирала»: в КХЛ можно заработать по сравнению с Европой

Агент Андрей Матвеев, представляющий интересы словацкого защитника Марио Грмана, заявил об отсутствии давления на игрока из-за перехода в КХЛ. 27-летний игрок обороны подписал однолетний контракт с «Адмиралом».

«Подписывая контракт с «Адмиралом», Марио не испытывал давления у себя на родине, этого нет и на данный момент. Грмана не беспокоит длинный календарь и длительные перелёты.

Он хотел играть в КХЛ, поскольку это лучшая лига после НХЛ, плюс здесь можно больше заработать по сравнению с Европой. Переговоры были недолгими и конструктивными, хотелось бы отметить менеджмент клуба в лице Павла Житкова», – цитирует Матвеева Metaratings.

Последние годы защитник играл в чемпионатах Финляндии и Чехии. В прошлом сезоне Марио представлял чешскую команду «Витковице», где провёл 48 матчей и заработал 6 (1+5) очков с показателем полезности «-3».