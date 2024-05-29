Плющев: не понял кадровую философию ЦСКА, спокойно смотреть на поражения никто не будет

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что не понимает кадровую политику ЦСКА, который в межсезонье расстался с несколькими многолетними лидерами команды. На пост главного тренера армейцев назначен Илья Воробьёв.

«Мне не понять кадровой философии ЦСКА. Потеряны сразу и Григоренко, и Слепышев, и Плотников, плюс после отъезда в НХЛ Федотова пустое место в воротах. Единственный внятный трансфер — Дроздов, которого вроде забирают у „Салавата“. Если армейский клуб намерен массово внедрить в состав молодёжь, то этот номер вряд ли пройдёт. ЦСКА — легендарная команда, с огромными амбициями. Смотреть на её поражения спокойно никто не будет.

КХЛ — это не МХЛ и не юниорская лига, о какой работе на перспективу с такими бюджетами и такими зарплатами может идти речь? А у нас в КХЛ почему-то любят эти сказки про работу на светлое будущее», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, ЦСКА завершил сезон после того, как проиграл в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги со счётом 1-4 ярославскому «Локомотиву».