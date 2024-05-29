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Владелец «Юты» назвал двух фаворитов в голосовании на выбор названия хоккейного клуба

Владелец «Юты» Райан Смит назвал двух фаворитов названия будущей команды. Из 20 отобранных названий на голосование болельщиков попали восемь из них. Путём нескольких этапов голосования болельщики выберут окончательное название клуба. Голосование фанатов началось 22 мая.

«Я думаю, что мы уже отобрали финальную четвёрку. «Мамонты» и «Йети» должны быть хороши», — цитирует Смита ESPN.

В голосовании на лучшее название для клуба принимают участие 20 отобранных вариантов: Black Diamonds («Чёрные бриллианты»), Blast («Взрыв»), Blizzard («Метель»), Canyons («Каньоны»), Caribou («Карибу»), Freeze («Замороженные»), Frost («Мороз»), Fury («Ярость»), Glaciers («Ледники»), HC, Hive («Улей»), Ice («Лёд»), Mammoth («Мамонты»), Mountaineers («Альпинисты»), Outlaws («Преступники»), Powder («Порох»), Squall («Шквал»), Swarm («Рой»), Venom («Яд»), Yetis («Йети»).