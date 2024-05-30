Кори Перри установил исторический рекорд в плей-офф НХЛ

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился первый период, счёт в матче 2:2.

39-летний игрок «Эдмонтона» Кори Перри в сегодняшней игре установил историческое достижение в розыгрышах Кубка Стэнли. Канадский ветеран стал первым игроком в истории НХЛ, кто принимал участие в полуфинальной стадии плей-офф, будучи представителем пяти разных команд. В этой стадии турнира он играл за «Анахайм Дакс», «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон».

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 2-1 в пользу сегодняшних гостей.

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