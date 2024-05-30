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Кори Перри установил исторический рекорд в плей-офф НХЛ

Кори Перри установил исторический рекорд в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился первый период, счёт в матче 2:2.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
2 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)    

39-летний игрок «Эдмонтона» Кори Перри в сегодняшней игре установил историческое достижение в розыгрышах Кубка Стэнли. Канадский ветеран стал первым игроком в истории НХЛ, кто принимал участие в полуфинальной стадии плей-офф, будучи представителем пяти разных команд. В этой стадии турнира он играл за «Анахайм Дакс», «Даллас Старз», «Монреаль Канадиенс», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Эдмонтон».

Напомним, на данный момент счёт в серии между «Ойлерз» и «Старз» 2-1 в пользу сегодняшних гостей.

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