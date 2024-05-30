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Лишь один защитник в истории «Эдмонтона» забивал больше, чем Бушар в нынешнем плей-офф

Лишь один защитник в истории «Эдмонтона» забивал больше, чем Бушар в нынешнем плей-офф
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился защитник Эван Бушар, для которого этот гол стал шестым в нынешнем плей-офф. 24-летний игрок обороны стал вторым защитником «Эдмонтона», забросившим 5+ шайб в одном плей-офф НХЛ. Эван сегодня превзошёл достижения Стива Смита (5, 1990) и Криса Пронгера (5, 2006).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)    

Больше среди игроков обороны «нефтяников» забивал только Пол Коффи, который в течение своей карьеры в клубе трижды преодолевал отметку в пять голов в одном плей-офф. Ему как раз и принадлежит клубный рекорд по голам в одном плей-офф среди защитников — 12 шайб в 1985 году. Также в 1984-м он забросил восемь шайб, а в 1983-м отличился семь раз.

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