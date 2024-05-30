Лишь один защитник в истории «Эдмонтона» забивал больше, чем Бушар в нынешнем плей-офф

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился защитник Эван Бушар, для которого этот гол стал шестым в нынешнем плей-офф. 24-летний игрок обороны стал вторым защитником «Эдмонтона», забросившим 5+ шайб в одном плей-офф НХЛ. Эван сегодня превзошёл достижения Стива Смита (5, 1990) и Криса Пронгера (5, 2006).

Больше среди игроков обороны «нефтяников» забивал только Пол Коффи, который в течение своей карьеры в клубе трижды преодолевал отметку в пять голов в одном плей-офф. Ему как раз и принадлежит клубный рекорд по голам в одном плей-офф среди защитников — 12 шайб в 1985 году. Также в 1984-м он забросил восемь шайб, а в 1983-м отличился семь раз.