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Леон Драйзайтль повторил достижение Евгения Малкина и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ

Леон Драйзайтль повторил достижение Евгения Малкина и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ
Леон Драйзайтль
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 10-м в нынешнем плей-офф. 28-летний форвард достиг этой отметки во втором плей-офф кряду, став всего четвёртым действующим игроком НХЛ, кому покорилось это достижение.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)    

Драйзайтль повторил достижение российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (2008-2009), его соотечественника из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (2014-2015), а также выступавшего во время установления этого показателя за «Питтсбург» американского форварда Джейка Гюнцеля (2017-2018) и ещё одного нападающего «молний» Брейдена Пойнта (2020-2021).

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