Леон Драйзайтль повторил достижение Евгения Малкина и Никиты Кучерова в плей-офф НХЛ

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 10-м в нынешнем плей-офф. 28-летний форвард достиг этой отметки во втором плей-офф кряду, став всего четвёртым действующим игроком НХЛ, кому покорилось это достижение.

Драйзайтль повторил достижение российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина (2008-2009), его соотечественника из «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова (2014-2015), а также выступавшего во время установления этого показателя за «Питтсбург» американского форварда Джейка Гюнцеля (2017-2018) и ещё одного нападающего «молний» Брейдена Пойнта (2020-2021).