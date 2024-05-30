Кори Перри вплотную приблизился к Уэйну Гретцки и Яромиру Ягру по матчам в плей-офф НХЛ

В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев результативной передачей отметился нападающий Кори Перри, для которого этот матч стал 207-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Занимающий общее 17-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли сегодня вплотную приблизился по этому показателю к двум легендам мирового хоккея — Уэйну Гретцки и Яромиру Ягру (оба — по 208 матчей).

Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Марк Мессье (236). В пятёрку лучших также входят Клод Лемье (234) и Скотт Стивенс (233).

39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ, пока являясь единственным хоккеистом, продолдающим играть в лиге, кто смог преодолеть отметку в 200 матчей. Но уже в следующей игре этой серии к нему должен присоединиться форвард «Далласа» Джо Павелски, сегодня проводящий 199-й матч в плей-офф.