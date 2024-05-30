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Кори Перри вплотную приблизился к Уэйну Гретцки и Яромиру Ягру по матчам в плей-офф НХЛ

Кори Перри вплотную приблизился к Уэйну Гретцки и Яромиру Ягру по матчам в плей-офф НХЛ
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В эти минуты в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит четвёртый матч серии финала Западной конференции Кубка Стэнли, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Даллас Старз». На момент написания новости закончился второй период, счёт в матче 4:2 в пользу хозяев.

В составе хозяев результативной передачей отметился нападающий Кори Перри, для которого этот матч стал 207-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Занимающий общее 17-е место в истории североамериканской лиги по проведённым матчам в розыгрышах Кубка Стэнли сегодня вплотную приблизился по этому показателю к двум легендам мирового хоккея — Уэйну Гретцки и Яромиру Ягру (оба — по 208 матчей).

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
4 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)    

Рекорд НХЛ по матчам в плей-офф НХЛ принадлежит Крису Челиосу (266), второе место занимает Никлас Лидстрём (263), топ-3 замыкает Марк Мессье (236). В пятёрку лучших также входят Клод Лемье (234) и Скотт Стивенс (233).

39-летний Перри лидирует среди действующих игроков НХЛ, пока являясь единственным хоккеистом, продолдающим играть в лиге, кто смог преодолеть отметку в 200 матчей. Но уже в следующей игре этой серии к нему должен присоединиться форвард «Далласа» Джо Павелски, сегодня проводящий 199-й матч в плей-офф.

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