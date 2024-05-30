Коннор Макдэвид превзошёл клубное достижение Яри Курри и Гленна Андерсона в плей-офф НХЛ

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).
В составе победителей ассистентский хет-трик оформил капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард провёл 22-й матч за карьеру в плей-офф, в котором ему удалось сделать больше одной результативной передачи. Макдэвид вышел на третье место в кубковой истории клуба по этому показателю, превзойдя достижение Яри Курри и Гленна Андерсона.
Клубный рекорд по матчам в плей-офф с 2+ передачами принадлежит Уэйну Гретцки (52 матча), второе место занимает Марк Мессье (33).
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