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Коннор Макдэвид превзошёл клубное достижение Яри Курри и Гленна Андерсона в плей-офф НХЛ

Коннор Макдэвид превзошёл клубное достижение Яри Курри и Гленна Андерсона в плей-офф НХЛ
Коннор Макдэвид
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В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард провёл 22-й матч за карьеру в плей-офф, в котором ему удалось сделать больше одной результативной передачи. Макдэвид вышел на третье место в кубковой истории клуба по этому показателю, превзойдя достижение Яри Курри и Гленна Андерсона.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)     5:2 Экхольм – 58:07 (en)    

Клубный рекорд по матчам в плей-офф с 2+ передачами принадлежит Уэйну Гретцки (52 матча), второе место занимает Марк Мессье (33).

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