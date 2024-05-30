Драйзайтль вошёл в топ-5 в истории «Эдмонтона» по очкам в розыгрышах Кубка Стэнли

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).
В составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Леон Драйзайтль, для которого это результативное действие стало 103-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Немецкий нападающий вошёл в топ-5 в истории «Эдмонтона» по очкам в розыгрышах Кубка Стэнли, сравнявшись по этому показателю с Полом Коффи.
Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входит ещё и Гленн Андерсон (183).
Следом располагаются Драйзайтль и Коффи (по 103). В активе действующего капитана канадской команды Коннора Макдэвида стало 102 очка, с которыми он располагается на седьмой позиции в списке лучших бомбардиров в истории клуба в плей-офф.
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