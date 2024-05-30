Драйзайтль — пятый игрок «Эдмонтона» с 10+ голами как минимум в двух подряд плей-офф НХЛ

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

В составе хозяев заброшенной шайбой отметился нападающий Леон Драйзайтль, для которого этот гол стал 10-м в нынешнем плей-офф. 28-летний форвард достиг этой отметки во втором плей-офф кряду, став всего пятым игроком в клубной истории, кому покорилось это достижение.

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки, который забивал 10+ голов в трёх подряд плей-офф за «Эдмонтон» (1983-1985). Финский форвард Яри Курри выдал две серии из двух кряду сезонов с 10+ голами (1984-1985 и 1987-1988). Также в списке находятся Марк Мессье (1987-1988) и Эса Тикканен (1990-1991).