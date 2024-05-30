Седьмой раз за последние 20 лет оба полуфинала в НХЛ не закончатся раньше шестого матча

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

Таким образом, после сегодняшней победы «нефтяников» стало очевидно, что в финале Западной конференции потребуется как минимум шесть матчей для выявления команды, которая отправится в решающую серию плей-офф.

Аналогичная ситуация сложилась и в финале Восточной конференции, где после четырёх матчей установилось такое же равенство в противостоянии «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориды Пантерз» (2-2).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, седьмой раз за последние 20 лет оба полуфинала в НХЛ не закончатся раньше шестого матча. Ранее подобное также происходило в 2004-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м, 2017-м и 2021 годах.