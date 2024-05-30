Макдэвиду добавили результативную передачу. Он догнал Драйзайтля по очкам в плей-офф НХЛ

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

Через некоторое время после завершения встречи статистики НХЛ исправили протокол матча. внеся в него дополнительное уточнение. Капитану «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду записали результативную передачу в эпизоде с голом Маттиаса Экхольма, благодаря чему в активе канадского форварда сегодня теперь значится ассистентский хет-трик.

Таким образом, Макдэвид вошёл в топ-5 в истории «Эдмонтона» по очкам в розыгрышах Кубка Стэнли, сравнявшись по этому показателю с Полом Коффи и Леоном Драйзайтлем (все — по 103).

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (252), второе место занимает Марк Мессье (215), топ-3 замыкает Яри Курри (202). В пятёрку лучших также входит ещё и Гленн Андерсон (183).