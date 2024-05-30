Макдэвид вышел на пятое место в истории «Эдмонтона» по матчам в плей-офф с 3+ очками

В ночь с 29 на 30 мая мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился четвёртый матч серии плей-офф финала Западной конференции НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» одержали победу над «Даллас Старз» со счётом 5:2 и сравняли счёт в серии — 2:2 (3:2 OT, 1:3, 3:5, 5:2).

В составе победителей ассистентский хет-трик оформил капитан команды Коннор Макдэвид. Канадский форвард провёл 16-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ, в котором ему удалось набрать как минимум три очка. Макдэвид вышел на пятое место в истории «Эдмонтона» по матчам в плей-офф с 3+ очками, сравнявшись по этому показателю с Гленном Андерсоном.

Клубный рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (39), второе место занимает Яри Курри (26), топ-3 замыкает Марк Мессье (22), на четвёртой строчке располагается Леон Драйзайтль (17).