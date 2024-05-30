«Забавно, как в плей-офф работает психология». Драйзайтль о волевой победе над «Далласом»

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оценил волевую победу в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Далласом» (5:2), в котором «Ойлерз» пропустили две быстрые шайбы.

«Забавно, как в плей-офф работает психология. С нашей стороны это был действительно неудачный старт, но сразу же, после того, как они забили второй гол, мы сказали, что были в такой же позиции два дня назад, и решили повторить сценарий соперника. Мы забили первый гол, а затем всё начало складываться хорошо. Трудно объяснить, почему это работает именно так, но приятно иметь возможность это делать.

Я думаю, мы были немного сонными в начале матча. Но мы нашли силы, пошли вперёд, начали играть в свою игру, оставались свежими и часто меняли звенья. С нами сложно справиться, когда мы играем в такую игру. Очень зрело и очень хорошо», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.