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«Забавно, как в плей-офф работает психология». Драйзайтль о волевой победе над «Далласом»

«Забавно, как в плей-офф работает психология». Драйзайтль о волевой победе над «Далласом»
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Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оценил волевую победу в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Далласом» (5:2), в котором «Ойлерз» пропустили две быстрые шайбы.

«Забавно, как в плей-офф работает психология. С нашей стороны это был действительно неудачный старт, но сразу же, после того, как они забили второй гол, мы сказали, что были в такой же позиции два дня назад, и решили повторить сценарий соперника. Мы забили первый гол, а затем всё начало складываться хорошо. Трудно объяснить, почему это работает именно так, но приятно иметь возможность это делать.

Я думаю, мы были немного сонными в начале матча. Но мы нашли силы, пошли вперёд, начали играть в свою игру, оставались свежими и часто меняли звенья. С нами сложно справиться, когда мы играем в такую игру. Очень зрело и очень хорошо», — цитирует Драйзайтля пресс-служба клуба.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)     5:2 Экхольм (Макдэвид) – 58:07 (en)    
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