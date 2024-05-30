«Это был пинок под зад». Капитан «Далласа» — о победном голе «Эдмонтона» в меньшинстве

Капитан «Далласа» Джейми Бенн ярко оценил победный гол «Эдмонтона» в меньшинстве в четвёртом матче серии финала Западной конференции (2:5). «Старз» по ходу первого периода вели со счётом 2:0.

«Да, это был своего рода пинок под зад. Их игра в меньшинстве хороша на протяжении всего плей-офф. Они оказывают на вас большое давление, и вам придётся найти способ проявить немного креатива и попытаться обыграть их.

Мы перезагрузимся, извлечём уроки из этого поражения. Перед нами открывается прекрасная возможность. Серия теперь идёт до двух побед, и у нас есть преимущество домашнего льда, так что мы с нетерпением ждём продолжения», — цитирует Бенна пресс-служба клуба.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.