«Это был пинок под зад». Капитан «Далласа» — о победном голе «Эдмонтона» в меньшинстве
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Капитан «Далласа» Джейми Бенн ярко оценил победный гол «Эдмонтона» в меньшинстве в четвёртом матче серии финала Западной конференции (2:5). «Старз» по ходу первого периода вели со счётом 2:0.
«Да, это был своего рода пинок под зад. Их игра в меньшинстве хороша на протяжении всего плей-офф. Они оказывают на вас большое давление, и вам придётся найти способ проявить немного креатива и попытаться обыграть их.
Мы перезагрузимся, извлечём уроки из этого поражения. Перед нами открывается прекрасная возможность. Серия теперь идёт до двух побед, и у нас есть преимущество домашнего льда, так что мы с нетерпением ждём продолжения», — цитирует Бенна пресс-служба клуба.
Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.
НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5) 0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5) 1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5) 2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5) 3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5) 4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5) 5:2 Экхольм (Макдэвид) – 58:07 (en)
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