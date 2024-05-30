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«Победа в серии не может быть лёгкой». Дебур о поражении в четвёртом матче с «Эдмонтоном»

«Победа в серии не может быть лёгкой». Дебур о поражении в четвёртом матче с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур оценил поражение в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (2:5), в котором «Старз» забили две быстрые шайбы.

«Мы вели со счётом 2:0, получили тот старт, который хотели, но я не думаю, что у нас было достаточно ребят, играющих на высоком уровне. Остальную часть игры они были лучшей командой. В этом суть.

Победа в серии не должна быть лёгкой или красивой. Команды будут по очереди перехватывать инициативу по ходу матчей и всей серии, ведь остались четыре лучшие команды лиги. Вот как это будет выглядеть. Если для победы потребуется все семь игр в овертайме, значит, так тому и быть», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.

НХЛ - плей-офф . Финал - Запад. 4-й матч
30 мая 2024, четверг. 03:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:58 (5x5)     0:2 Линделль (Хейсканен, Бенн) – 05:29 (5x5)     1:2 Маклауд (Перри, Нурс) – 13:30 (5x5)     2:2 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 16:17 (5x5)     3:2 Янмарк (Браун) – 34:31 (4x5)     4:2 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 35:22 (5x5)     5:2 Экхольм (Макдэвид) – 58:07 (en)    
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