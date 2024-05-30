«Победа в серии не может быть лёгкой». Дебур о поражении в четвёртом матче с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур оценил поражение в четвёртом матче серии финала Западной конференции с «Эдмонтоном» (2:5), в котором «Старз» забили две быстрые шайбы.

«Мы вели со счётом 2:0, получили тот старт, который хотели, но я не думаю, что у нас было достаточно ребят, играющих на высоком уровне. Остальную часть игры они были лучшей командой. В этом суть.

Победа в серии не должна быть лёгкой или красивой. Команды будут по очереди перехватывать инициативу по ходу матчей и всей серии, ведь остались четыре лучшие команды лиги. Вот как это будет выглядеть. Если для победы потребуется все семь игр в овертайме, значит, так тому и быть», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Счёт в серии стал равным 2-2. Пятый матч пройдёт в ночь на 1 июня в Далласе.