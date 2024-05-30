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Антон Курьянов войдёт в тренерский штаб «Авангарда» в следующем сезоне КХЛ

Антон Курьянов войдёт в тренерский штаб «Авангарда» в следующем сезоне КХЛ
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В сезоне-2024/2025 генеральный менеджер Антон Курьянов войдёт в тренерский штаб «Авангарда» и будет отвечать за работу с нападающими, а также за большинство. Генеральный директор омского клуба Герман Чистяков оценил это решение.

«Ещё в прошедшем плей-офф генеральный менеджер активно помогал тренерскому штабу как в подготовке к матчам, так и по ходу игр. Мы все убедились, насколько полезной и эффективной была эта работа, поэтому пошли навстречу просьбе Антона Алексеевича продолжить сотрудничество со штабом Сергея Звягина в новом сезоне. Да, такой формат выглядит необычно. Но мы убеждены, что далеко не все решения должны вписываться в традиционные схемы, которые кажутся правильными.

Генеральный менеджер, безусловно, продолжит заниматься своими прямыми обязанностями. В межсезонье благодаря продуманной селекции создан прочный фундамент команды на два-три года вперёд, а значит, есть возможность использовать все сильные стороны Курьянова как одного из самых опытных специалистов в российском хоккее. И странно было бы этой возможностью не воспользоваться», — цитирует Чистякова пресс-служба клуба.

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