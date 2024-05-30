Гендиректор «Сибири»: девятое место — это не то место, где должен находиться наш клуб

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов поделился ожиданиями от ближайшего будущего новосибирского клуба.

«У меня нет привычки обсуждать позицию прежнего руководства. Девятое место — это не то, где должна находиться „Сибирь“. Наверное, поэтому у руководства региона сложилось ощущение, что нужно что-то менять. Условия созданы хорошие, мы хотим оставить, чтобы не уменьшалось количество болельщиков. Это точно планируем оставить, но хотим улучшить. Есть наработки в этом плане, проекты различные. Мы, наверное, ещё недостаточно глубоко окунулись в вопросы. Погружаешься в те или иные болевые точки, ищешь решение проблем. Всё будет направлено на улучшение и с точки зрения спортивного результата, и по прочей деятельности. Виктор Меркулов будет работать прежде всего на улучшение спортивного результата.

Стиль клуба, продвижение бренда достаточно на высоком уровне. По многим направлениям, чтобы бренд стал более узнаваемым, более любимым не только в регионе, но и во всей стране», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.