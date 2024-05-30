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В «Сибири» рассказали о работе по привлечению новых спонсоров клуба

В «Сибири» рассказали о работе по привлечению новых спонсоров клуба
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов рассказал о работе по привлечению новых спонсоров клуба.

«Новые спонсоры? Это одна из приоритетных задач нашего клуба. И позиция лиги, чтобы как можно меньше средств поступало в клубы из государственных бюджетов. Есть уже несколько проектов по этому поводу. Андрей Глазков прорабатывает эти моменты. Надеюсь, к началу сезона появятся необходимые меценаты», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

В прошлом сезоне КХЛ новосибирская «Сибирь» завершила регулярный чемпионат на 10-м месте в таблице Восточной конференции. Новосибирский клуб по ходу сезона был лишён четырёх очков за нарушение регламента легионеров в заявке на матч КХЛ.

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