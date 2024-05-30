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Гендиректор «Сибири» — о трансферах клуба: не нужно брать то, что не нужно никому

Гендиректор «Сибири» — о трансферах клуба: не нужно брать то, что не нужно никому
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Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов оценил действующий состав команды и рассказал о возможных подписаниях игроков.

«Подписания, что были до меня, со мной не согласовывались. После того как я пришёл, мы стали обсуждать подписания. Подходим и с жизненных, и с финансовых сторон. И с Виктором Меркуловым решаем, подписывать ли игрока.

То, что сделано до нас, мы не можем изменить. Нужно посмотреть ребят в деле. Я видел, что представляет из себя команда «Сибирь». У меня нет претензий к подписанным до меня игрокам. Позиции почти все укомплектованы. Итог покажет тренировочный сбор и первые игры регулярного чемпионата. Когда мы пришли, порядка 75% команды было на контрактах. Не нужно брать то, что не нужно никому. Нужно побороться и взять то, что нужно нам», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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